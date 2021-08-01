Yasmani Copello Tokyo 2020'de adını finale yazdırdıAybaş isminin anlamı nedir, Aybaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mete Gazoz'un kazandıktan sonra yaptığı hareketin anlamı ne? Mete Gazoz rakibi ok atarken neden güldü?Ayata isminin anlamı nedir, Ayata ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yangın için okunacak dualar nedir? Yangının sönmesi için okunacak dualar hangileri?Besat isminin anlamı nedir, Besat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Manavgat'taki orman yangınından 1 acı haber daha! Kamyonuyla su taşıyordu...SON DAKİKA! Bakan Kurum açıkladı: İlk belirlemelere göre 3 acil yıkılacak,5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit edildiTürk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi sürüyor! Irak'ta Pençe operasyonunda 7 terörist öldürüldüEmine Gökkız kimdir, kaç yaşında? Kahramanmaraş'ta kaybolan Emine Öğretmen bulundu mu?
İstanbul34 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Manavgat'taki orman yangınından 1 acı haber daha! Kamyonuyla su taşıyordu...

Manavgat'taki orman yangınından 1 acı haber daha! Kamyonuyla su taşıyordu...

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında itfaiye ekiplerine yardım eden bir vatandaştan daha acı haber geldi. 42 yaşındaki Yusuf Demirli bölgeye kamyonla su taşırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Manavgat'taki orman yangınından 1 acı haber daha! Kamyonuyla su taşıyordu...

Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınlarına karadan ve avadan müdahale devam ediyor.

 Manavgat Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Yusuf Demirli (42) iki arkadaşı ile birlikte orman yangınından etkilenenlere su götürmek için kendisine ait kamyona suları yükledikten sonra bir anda fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yoldan geçen bir sağlıkçı müdahale etti. Ekipler gelince ambulansa bindirilen Demirli hastaneye gidemeden yolda hayatını kaybetti. 

Manavgat'taki orman yangınından 1 acı haber daha! Kamyonuyla su taşıyordu...

''DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞ''

Demirli’nin 2 gündür bölgeye aracı ile su götürdüğü öğrenilirken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayı görgü tanığı Hüseyin Kırp, “Bir sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptı. Polisler geldi. 112 ekipleri geldi. Hastaneye götürdü. Yangında yanan bölgeye su götürüyorlarmış. Dili boğazına kaçmış sanırım” dedi.

Manavgat'taki orman yangınından 1 acı haber daha! Kamyonuyla su taşıyordu...

''YARDIMA GİDERKEN FENALAŞTI''

Yusuf Demirli’nin arkadaşı Abdullah Enhoş ise yaşananları şöyle anlattı:

“Suyumuzu aldık. Yardıma giderken Yusuf fenalaştı. Herkes yardım etti. 112 gelene kadar bir sağlıkçı yardım etti. 112 ekipleri ile hastaneye sevk ettik. Daha sonra arkadaşımızı kaybettik. Herkese yardım etmek isteyen iyiliksever bir arkadaştı.”

Manavgat'taki orman yangınından 1 acı haber daha! Kamyonuyla su taşıyordu...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT