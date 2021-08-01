Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınlarına karadan ve avadan müdahale devam ediyor.

Manavgat Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Yusuf Demirli (42) iki arkadaşı ile birlikte orman yangınından etkilenenlere su götürmek için kendisine ait kamyona suları yükledikten sonra bir anda fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yoldan geçen bir sağlıkçı müdahale etti. Ekipler gelince ambulansa bindirilen Demirli hastaneye gidemeden yolda hayatını kaybetti.

''DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞ''

Demirli’nin 2 gündür bölgeye aracı ile su götürdüğü öğrenilirken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayı görgü tanığı Hüseyin Kırp, “Bir sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptı. Polisler geldi. 112 ekipleri geldi. Hastaneye götürdü. Yangında yanan bölgeye su götürüyorlarmış. Dili boğazına kaçmış sanırım” dedi.

''YARDIMA GİDERKEN FENALAŞTI''

Yusuf Demirli’nin arkadaşı Abdullah Enhoş ise yaşananları şöyle anlattı:

“Suyumuzu aldık. Yardıma giderken Yusuf fenalaştı. Herkes yardım etti. 112 gelene kadar bir sağlıkçı yardım etti. 112 ekipleri ile hastaneye sevk ettik. Daha sonra arkadaşımızı kaybettik. Herkese yardım etmek isteyen iyiliksever bir arkadaştı.”