Manavgat'taki yangın çiftliğine sıçrayan Tuğba Özay'dan kötü haber! Felç geçirdi!

Geçtiğimiz gün çıkan Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Eski manken Tuğba Özay’ın Manavgat’ta bulunan çiftliğine de alevler sıçradı. Özay sinir krizi geçirdi.

Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmesi üzerine sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

MANAVGAT'A YOLA ÇIKTI

Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda, sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğba Özay ağlayarak çiftliğinin yandığını şu sözlerle dile getirdi:

"Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz..."

HASTANEYE KALDIRILDI

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

Özay Instagram hesabında hastaneden görüntüsünü paylaşarak; "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor." açıklamasını yaptı.