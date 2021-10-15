Manchester City 2-0 Burnley MAÇ SONUCU

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Machester City ile Burnley'in karşı karşıya geldi. City rakibini 2-0'la geçerken maçın goller ise 12. dakikada Bernardo Silva ve 70'de Kevin de Bruyne'den geldi.

MANCHESTER CİTY 2-0 BURNLEY MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya geldi. Manchester temsilcisi maçı 2-0 kazandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bernardo Silva ve 70'de Kevin de Bruyne kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 8 hafta sonucu 17 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Burnley ise 3 puanda kaldı.