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  3. Manchester City , Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'in peşinde!

Manchester City , Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'in peşinde!

İngiltere Premier Lig ekiplerin Manchester City'nin Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'i transfer etmek için pusuda bekliyor. Transferin gerçekleşmesi için en büyük engel ise Villa'nın istediği 100 milyon sterlinlik transfer bedeli gösteriliyor.

Manchester City , Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'in peşinde!

İngiltere Ligi'nde bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken İngiliz orta saha oyuncusu Jack Grealish'e olan ilgi giderek artıyor. Daily Mail'in haberine göre  Manchester City ve Manchester United bu transfer için birbiriyle yarışıyor. Ayrıca Pep Guardiola'nın City'nin başında olmasının Grealish'in transferinde United'ın önüne geçmesini sağladığı ifade ediliyor. 

Manchester City ve Manchester United, Jack Grealish'in peşinde!

Ayrıca Aston Villa'nın Grealish'in transferine izin vermeyeceği belirtiliyor. Ancak transferde 100 milyon sterlinlik bedelin üzerine bir takımın çıkması durumunda kulübün bu transfere izin vereceği konuşuluyor.

Öte yandan Jack Grealish bu sezon İngiltere liginde 6 gol atıp, 12 asist yaptı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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