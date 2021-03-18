Manchester City , Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'in peşinde!

İngiltere Ligi'nde bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken İngiliz orta saha oyuncusu Jack Grealish'e olan ilgi giderek artıyor. Daily Mail'in haberine göre Manchester City ve Manchester United bu transfer için birbiriyle yarışıyor. Ayrıca Pep Guardiola'nın City'nin başında olmasının Grealish'in transferinde United'ın önüne geçmesini sağladığı ifade ediliyor.

Ayrıca Aston Villa'nın Grealish'in transferine izin vermeyeceği belirtiliyor. Ancak transferde 100 milyon sterlinlik bedelin üzerine bir takımın çıkması durumunda kulübün bu transfere izin vereceği konuşuluyor.

Öte yandan Jack Grealish bu sezon İngiltere liginde 6 gol atıp, 12 asist yaptı.