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Manchester City, Burnley deplasmanını 3-0'la geçti

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Burnley deplasmanına çıkan Manchester City, karşılaşmadan 3-0'la ayrıldı. City, bu sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, Burnley deplasmanına çıktı. İngiliz devi rakibini 3-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Manchester City'de goller, Sterling (2) ve Ferran Torres'den geldi. 

Sonuçlar:

Newport County-Newcastle United: 1-1 (Penaltılarda 5-4 Newcastle United) 

Burnley-Manchester City: 0-3 

Everton-West Ham United: 4-1 

Brighton & Hove Albion-Manchester United: 0-3

Onur Çelik
Spor Editörü


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