Manchester City, Burnley deplasmanını 3-0'la geçti
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Burnley deplasmanına çıkan Manchester City, karşılaşmadan 3-0'la ayrıldı. City, bu sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, Burnley deplasmanına çıktı. İngiliz devi rakibini 3-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Manchester City'de goller, Sterling (2) ve Ferran Torres'den geldi.
Sonuçlar:
Newport County-Newcastle United: 1-1 (Penaltılarda 5-4 Newcastle United)
Burnley-Manchester City: 0-3
Everton-West Ham United: 4-1
Brighton & Hove Albion-Manchester United: 0-3