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  3. Manchester City, Lionel Messi transferi için umutlandı

Manchester City, Lionel Messi transferi için umutlandı

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi için fırsat kollayan Manchester City, transfer için umutlandı.

Manchester City, Lionel Messi transferi için umutlandı

Barcelona'da geçtiğimiz sezondan beri süre gelen Messi ve kulüp arasındaki gerilim Arjantinli yıldızın takımdan ayrılma noktasına kadar gelmesini sağladı. Sezon sonunda Katalan ekibiyle bitecek olan sözleşmesini yenilemekte aceleci davranmayan Lionel Messi'nin, gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Dünya yıldızı ile en ciddi ilgilenen kulüplerin başında ise Manchester City geliyor.

Barcelona'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylardan Agusti Benedito, Messi'nin kulüpte devam etmesinin zor olduğunu açıkladı. Benedito, ESPN'e verdiği röportajda, "Messi'yi kulüpte tutmak en iyi haber olur; ancak bu konuda çok iyimsel değilim" ifadelerini kullandı. 

Manchester City, Lionel Messi transferi için umutlandı

Bu ifadelerin ardından transferin gerçekleşmesi adına umutlanan Manchester City'li yöneticiler, Messi'yi ikna etme yönünde olan çalışmalarını arttırdı. 

Arjantinli yıldızı Premier Lig'de oynattıktan sonra City Futbol Grup içinde yer alan diğer kulüplerde de forma giydirme amacındaki City, bu planıyla da avantajlı olmayı düşünüyor.

Messi ise daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde oynama isteğini dile getirmişti. City'nin Abu Dhabi'li sahipleri ise MLS ekiplerinden New Yorkk City FC'nin de sahibi durumunda bulunuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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