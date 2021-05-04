Manchester City - PSG maçı canlı (live) izle |City - PSG Bein Sports Haber canlı yayın izle konuları UEFA Şampiyonlar Liginin İstanbul'da oynanacak olan final maçında mücadele edecek olan ilk takım olmak isteyen Manchester City ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan maçı izlemek isteyen futbolsevler tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi heyecana sahne olan İlk maçı City, Mahrez ve De Bruyne'nin attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. PSG'nin tek golünü ise Marquinhos atmıştı. Bizlerde sizler için Manchester City - PSG maçı canlı (live) izle |City - PSG Bein Sports Haber canlı yayın izle aramalarınızın cevabına haberimizde yer verdik.

MANCHESTER CİTY - PSG MAÇI CANLI (LİVE) İZLE

Manchester City ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan zorlu müsabaka Bein Sports Haber ve Bein Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi Bein Sports 3 kanalından ise şifreli olarak izleyebilirsiniz. Manchester City - PSG maçını aşağıdaki oynatıcıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Canlı yayın açılmazsa buraya tıklayarak mücadeleyi izleyebilirsiniz.

CİTY - PSG BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Manchester City ile Paris Saint Germain (PSG) arasında oynanan müsabakayı canlı olarak Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Paris Saint Germain (PSG) arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 4 Mayıs Salı günü oynanacak.

Manchester City'nin maçlarını oynadığı City of Manchester Stadyumunda oynanacak olan zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Futbol ziyafeti yaşatması beklenen mücadele Bein Sports Haber, Bein Sports 1 ve CBC Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Zorlu müsabakayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in maçta yardımcılıklarını Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Yunan Tasos Sidiropoulos olacak. Maçın VAR hakemi olarak Hollandalı Pol van Boekel, AVAR hakemi olarak da Dennis Higler görev yapacak.

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ ?

Manchester City- Paris Saint Germain (PSG) maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek. Diğer kanallardan ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

MANCHESTER CİTY - PARİS SAİNT GERMAİN MUHTEMEL İLK 11

Man. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé