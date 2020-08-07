Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalan Şampiyonlar Ligi, bugün itibariyle yeniden seyircilerle buluşuyor. Son 16 turu rövanş maçlarının oynanacağı haftada ilk maç, Manchester City ve Real Madrid arasında oynanacak. Devler Liginin ertelenmeden önceki döneminde Manchester City, zorlu rakibini İspanya'da 2-1'lik skorla mağlup etmesini bilmişti. Çeyrek final için oldukça büyük avantaja sahip olan Man. City'nin kendi evinde nasıl bir skor alacağı merak konusu. Real Madrid'in tur şansı için, gol yemeden en az iki farklı bir galibiyet elde etmek zorunda. Peki Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Man. City - Real Madrid mücadelesi 7 Ağustos Cuma, TSİ 22.00'da başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Byrch yönetecek. Felix Byrch'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek. Bu turun galibi, son 16 turunda oynanacak bir başka maç olan Juventus-Lyon mücadelesinin galibi ile eşleşecek.

HANGİ KANALDA?

7 Ağustos Cuma günü 22.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS 1 HD ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gündoğan, Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Eder Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius Junior, Benzema