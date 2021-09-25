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Manchester United 0 -1 Aston Villa maçı sonucu, özeti | United'a evinde son dakika şoku!

İngiltere Premier Lig'inin 6.haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United evinde konuk ettiği Aston Villa'ya Kortney Hause'ın 88.dakikada attığı golle 1-0 yenildi. Maçın özeti haberimizde...

Manchester United 0 -1 Aston Villa maçı sonucu, özeti | United'a evinde son dakika şoku!

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasıyla gücüne güç katan ve ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan birinde ise berabere kalan Manchester United, 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla 10.sırada yer alan Aston Villa karşı karşıya geldi. .Old Trafford Stadyumunda  Türkiye saati ile 14.30'da başlayan ve hakem Mike Dean'in yönettiği maçı, konuk ekip 88.dakikada Kortney Hause'ın attığı golle 1 -0 kazandı. 

Manchester United evinde aldığı şok mağlubiyetle 13 puanda kalırken, Aston Villa ise aldığı bu sürpriz galibiyet ile 10 puana yükseldi. Ligin 7.haftasında Manchester United, Everton'ı konuk edecek, Aston Villa ise, Tottenham'a konuk olacak. 

Manchester United  0 -1  Aston Villa maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Manchester United 0 -1 Aston Villa maçı sonucu, özeti | United'a evinde son dakika şoku!

MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI İLK 11'İ

Manchester United: David de Gea, L. Shaw, H. Maguire, R. Varane,  A. Wan-Bissaka, Fred, S. McTominay, P. Pogba, Bruno Fernandes, M. Greenwood, Cristiano Ronaldo.

Aston Villa: E. Martínez, T. Mings, K. Hause, E. Konsa, M. Targett, M. Cash, J. McGinn, Douglas Luiz, J. Ramsey, O. Watkins, D. Ings

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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