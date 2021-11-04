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Manchester United 0 - 2 Manchester City | Maç sonucu, özeti

Premier Ligi'n 11.hafta maçında şampiyonluk favorisi Manchester United ile Manchester City arasında oynanan maçı konuk takım City, 2-0 kazandı.

Manchester United 0 - 2 Manchester City | Maç sonucu, özeti

Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Ligi'nde futbol şöleni 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United ile Manchester City takımları 1881'de başlayan rekabette 186. kez karşı karşıya geldi.  Haftaya 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. sırasındaki Manchester City'yi Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

Manchester United 0 - 2 Manchester City | Maç sonucu, özeti

Yüzde 68 topa sahip olma oranıyla oynayan maçta hakim bir görüntü sergileyen Manchester City, maçın 7.dakikasında Bailly'nin (kendi kalesine) ve Bernardo Silva'nın 45. dakikada attığı gollerle maçı 2-0  kazandı.

City bu galibiyetle ezeli rekabetteki galibiyet sayısını 56'ya çıkardı. United'ın ise  77 galibiyeti bulunuyor. 

Öte yandan bu sonuçla Manchester City puanını 23'e çıkarırken, Manchester United 17 puanda kaldı.

Manchester United - Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Manchester United 0 - 2 Manchester City | Maç sonucu, özeti

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI İLK 11'LERİ

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Harry Maguire, Eric Bailly, Victor Lindelöf, Bruno Miguel Borges Fernandes, Frederico Rodrigues de Paula Santos, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Mason Greenwood, Scott McTominay.

Manchester City: Ederson Santana de Moraes, Kyle Walker, João Pedro Cavaco Cancelo, Rodrigo Hernández, John Stones, Rúben Santos Gato Alves Dias, İlkay Gündoğan, Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva, Kevin De Bruyne, Gabriel Fernando de Jesus, Phil Foden.

Manchester United - Manchester City maçı canlı izle | S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki

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