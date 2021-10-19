Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İngiltere temsilcisi Manchester United ile İtalya temsilcisi Atalanta karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo'nun da yer alacağı bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manchester United - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

MANCHESTER UNİTED - ATALANTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNİTED - ATALANTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Benfica - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli, CBC Sports'tan ise şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.