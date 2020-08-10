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  3. Man. United, Kopenhag karşısında uzatmalarda güldü: 1-0

Man. United, Kopenhag karşısında uzatmalarda güldü: 1-0

Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonunda çeyrek final mücadeleleri başladı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalarda ilk yarı finalistler belli oldu. İngiliz devi Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları başladı. İlk maçlarda Inter - Bayern Leverkusen'i, Manchester United ise Kopenhag'ı geçerek tek maç üzerinden oynanan sistemde adlarını yarı finale yazdırdılar. 

90 DAKİKA GOLSÜZ SONUÇLANDI

RheinEnergieStadion Arena'da oynanan karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sonuçlandı. 0-0 sonuçlanan 90 dakika sonucunda mücadele uzatmalara gitti.

İlk yarının son anlarında Manchester'da Greenwoord'un 45+1'de filelere gönderdiği gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt kararıyla iptal edilmişti.

Manchester United, Kopenhag karşısında uzatmalarda güldü: 1-0

Uzatmaların hemen başında Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, kazanılan penaltı atışı sonrasında eşitliği bozarak takımını 1-0 öne geçirdi. 

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin diğer maçlarında bu akşam 22.00'de Shakhtar ile Basel, Wolves ile Sevilla karşı karşıya gelecek.

Manchester United'ın yarı finaldeki rakibi, Wolves- Sevilla mücadelesinin galibi olacak.

İLK 11'LER

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Williams, Fred, Pogba, Fernandes, Martial, Greenwood, Rashford

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Zeca, Stage, Biel, Wind, Falk, Daramy

Onur Çelik
Spor Editörü


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