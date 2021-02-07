Manisa 1 - 1 Afjet Afyonspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Manisa, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Afjet Afyonspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Manisa sahasında Afjet Afyonspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Manisa - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu? Manisa, Afjet Afyonspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Manisa - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mümin Özkasap Spor Tesisleri



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Manisa Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri

Mehmet Semih Güçlü(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Mahmut Gülle(2. Yardımcı Hakem), Deniz Kükrek(dördüncü Hakem)

Manisa İlk 11

92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 99. Okan Eken



Yedekler

38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 26. Alaettin Batuhan Tur, 29. Birkan Yılmaz, 66. Mikail Koçak, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal



Teknik Sorumlu

Cevdet Gö

Afjet Afyonspor İlk 11

15. Mehmet Doğan, 5. Emre Tosun, 7. Onur Ramazan Toprak, 8. Doğan Ateş, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 22. Alper Tursun, 30. Erhan Şentürk, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız



Yedekler

27. Anıl Atağ, 9. Cihan Özkara, 21. Yusuf Emre Kasal, 25. Ferhan Evren, 42. Mehmet Abdullah Çoban, 58. Yakup Yiğit, 80. Görkem Güven, 66. Onurhan Gökdemir, 13. Mert Polat Keklik, 24. Emre Dayan



Teknik Sorumlu

Bahaddin Güneş



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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