Manisa 1 - 1 Afjet Afyonspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Manisa, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Manisa, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Afjet Afyonspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Manisa sahasında Afjet Afyonspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Manisa - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?
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Manisa - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Manisa Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Mehmet Semih Güçlü(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Mahmut Gülle(2. Yardımcı Hakem), Deniz Kükrek(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 99. Okan Eken
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 26. Alaettin Batuhan Tur, 29. Birkan Yılmaz, 66. Mikail Koçak, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Gö
Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 5. Emre Tosun, 7. Onur Ramazan Toprak, 8. Doğan Ateş, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 22. Alper Tursun, 30. Erhan Şentürk, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız
Yedekler
27. Anıl Atağ, 9. Cihan Özkara, 21. Yusuf Emre Kasal, 25. Ferhan Evren, 42. Mehmet Abdullah Çoban, 58. Yakup Yiğit, 80. Görkem Güven, 66. Onurhan Gökdemir, 13. Mert Polat Keklik, 24. Emre Dayan
Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor