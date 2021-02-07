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  3. Manisa 1 - 1 Afjet Afyonspor | Maç özeti ve Sonucu

Manisa 1 - 1 Afjet Afyonspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Manisa, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Manisa 1 - 1 Afjet Afyonspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Manisa, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Afjet Afyonspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  22. hafta maçında Manisa sahasında Afjet Afyonspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Manisa - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?

Manisa, Afjet Afyonspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Manisa - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Manisa Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Mehmet Semih Güçlü(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Mahmut Gülle(2. Yardımcı Hakem), Deniz Kükrek(dördüncü Hakem)

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 32. Mehmet Yılmaz, 99. Okan Eken

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 26. Alaettin Batuhan Tur, 29. Birkan Yılmaz, 66. Mikail Koçak, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu
Cevdet Gö

Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 5. Emre Tosun, 7. Onur Ramazan Toprak, 8. Doğan Ateş, 16. Seyfettin Anıl Yaşar, 19. Savaş Tağa, 22. Alper Tursun, 30. Erhan Şentürk, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız

Yedekler
27. Anıl Atağ, 9. Cihan Özkara, 21. Yusuf Emre Kasal, 25. Ferhan Evren, 42. Mehmet Abdullah Çoban, 58. Yakup Yiğit, 80. Görkem Güven, 66. Onurhan Gökdemir, 13. Mert Polat Keklik, 24. Emre Dayan

Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK21174060155545
2Hekimoğlu Trabzon21125447204127
3Kocaelispor2111552618388
424Erzincanspor20107334193715
5Uşak Spor21107437273710
6Sarıyer2199327143613
7Ankara Demirspor2197533223411
8Afjet Afyonspor219753027343
9Amed Sportif219573129322
10Kahramanmaraşspor20695252727-2
11Çorum FK2075838272611
12Zonguldak Kömürspor21579223122-9
13Sancaktepe FK216411263922-13
14İnegölspor21489233020-7
15Ergene Velimeşe213810264317-17
16Niğde Anadolu FK212811153414-19
17Hacettepe Spor213414153413-19
18Gümüşhanespor214413214516-24
19Şanlıurfaspor213513195414-35

Fikstür

07.02.2021Şanlıurfaspor2-1Amed Sportif
07.02.2021Sarıyer1-1İnegölspor
07.02.2021Zonguldak Kömürspor1-1Ergene Velimeşe
07.02.2021Uşak Spor1-0Sancaktepe FK
07.02.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Kahramanmaraşspor
07.02.2021Hacettepe Spor0-1Ankara Demirspor
07.02.2021Gümüşhanespor1-0Niğde Anadolu FK
07.02.2021Çorum FK0-1Kocaelispor
07.02.2021Manisa FK1-1Afjet Afyonspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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