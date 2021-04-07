Manisa 1 - 1 Şanlıurfaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Manisa, Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Manisa, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Şanlıurfaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Manisa sahasında Şanlıurfaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Manisa - Şanlıurfaspor maçı skoru ne oldu?
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Manisa - Şanlıurfaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Manisa Şanlıurfaspor Maçının Hakemleri
Abdullah Volkan Aydın(hakem), Ahmet Deveci(1. Yardımcı Hakem), Niyazi Atakan Ataseven(2. Yardımcı Hakem), Alkan Parsak(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 21. Ferhat Yazgan, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara, 52. Kemal Rüzgar
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 25. Mehmet Güven, 26. Alaettin Batuhan Tur, 29. Birkan Yılmaz, 66. Mikail Koçak, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 5. Galip Güzel, 9. Gökdeniz Varol, 13. Mehmet Taşcı, 15. Turgut Doğan Şahin, 23. Mustafa Çakır, 25. Yunus Emre Gedik, 27. Can Erdem, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 88. Onur Kolay, 97. Muhammet Raşit Yöndem
Yedekler
99. Fatih Kaldan, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 34. Cihan Can, 63. Fevzi Özkan, 77. Recep Gül
Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU