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Manisa 1 - 1 Şanlıurfaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Manisa, Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Manisa 1 - 1 Şanlıurfaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Manisa, Şanlıurfaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Şanlıurfaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Manisa sahasında Şanlıurfaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Manisa - Şanlıurfaspor maçı skoru ne oldu?
Manisa, Şanlıurfaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Manisa - Şanlıurfaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Manisa Şanlıurfaspor Maçının Hakemleri
Abdullah Volkan Aydın(hakem), Ahmet Deveci(1. Yardımcı Hakem), Niyazi Atakan Ataseven(2. Yardımcı Hakem), Alkan Parsak(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 21. Ferhat Yazgan, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara, 52. Kemal Rüzgar

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 25. Mehmet Güven, 26. Alaettin Batuhan Tur, 29. Birkan Yılmaz, 66. Mikail Koçak, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ŞANLIURFASPORŞanlıurfaspor

Şanlıurfaspor İlk 11
1. Hakan Canbazoğlu, 5. Galip Güzel, 9. Gökdeniz Varol, 13. Mehmet Taşcı, 15. Turgut Doğan Şahin, 23. Mustafa Çakır, 25. Yunus Emre Gedik, 27. Can Erdem, 35. Hüseyin Cihan Avcu, 88. Onur Kolay, 97. Muhammet Raşit Yöndem

Yedekler
99. Fatih Kaldan, 3. Süleyman Luş, 6. Mustafa Samican Keskin, 11. Tarık Kurt, 19. İsmail Cem Kara, 21. Muhammed Ali Kurt, 34. Cihan Can, 63. Fevzi Özkan, 77. Recep Gül

Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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