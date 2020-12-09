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Manisa 1 - 1 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Manisa, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Manisa 1 - 1 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Manisa, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  14. hafta maçında Manisa sahasında Uşak Spor ile 09.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisa - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Manisa - Uşak Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.12.2020 13:00

Manisa Uşak Spor Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Fatih Karatağ(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Çalar(2. Yardımcı Hakem), Alirıza Altunbakır(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara, 88. Mustafa Durak

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 64. Resul Türkkalesi, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 11. Serhat Baştan, 17. Kadir Ari, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 41. Berkay Özer, 23. Alperen Kahraman, 42. Muhammed Fatih Kunat, 7. İbrahim Şirin, 10. Mehmet Bektaş

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK14122045123833
2Uşak Spor1374225152510
3Hekimoğlu Trabzon1273222112411
4Sarıyer126511652311
524Erzincanspor126422012228
6Sancaktepe FK106221862012
7Amed Sportif13625181920-1
8Ankara Demirspor952221111710
9Afjet Afyonspor124531515170
10Kocaelispor105231111170
11Kahramanmaraşspor10343111413-3
12Zonguldak Kömürspor12336131712-4
13Çorum FK103251817111
14Ergene Velimeşe13247152210-7
15Hacettepe Spor1323811229-11
16İnegölspor111469187-9
17Niğde Anadolu FK121477227-15
18Gümüşhanespor1323815299-14
19Şanlıurfaspor1312107395-32

Fikstür

08.12.2020Afjet Afyonspor1-124Erzincanspor
09.12.2020Çorum FK5-1Şanlıurfaspor
09.12.2020İnegölspor0-1Kahramanmaraşspor
09.12.2020Ergene Velimeşe0-1Sancaktepe FK
09.12.2020Gümüşhanespor4-2Zonguldak Kömürspor
09.12.2020Manisa FK1-1Uşak Spor
09.12.2020KocaelisporP-PHekimoğlu Trabzon
09.12.2020Sarıyer3-0Hacettepe Spor
09.12.2020Niğde Anadolu FK0-0Amed Sportif
Onur Çelik
Spor Editörü


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