Manisa 1 - 1 Uşak Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Manisa, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Manisa, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisa ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 14. hafta maçında Manisa sahasında Uşak Spor ile 09.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisa - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.12.2020 13:00
Manisa Uşak Spor Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Fatih Karatağ(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Çalar(2. Yardımcı Hakem), Alirıza Altunbakır(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 6. Nizamettin Çalışkan, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara, 88. Mustafa Durak
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Uşak Spor İlk 11
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 64. Resul Türkkalesi, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 11. Serhat Baştan, 17. Kadir Ari, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 41. Berkay Özer, 23. Alperen Kahraman, 42. Muhammed Fatih Kunat, 7. İbrahim Şirin, 10. Mehmet Bektaş
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|14
|12
|2
|0
|45
|12
|38
|33
|2
|Uşak Spor
|13
|7
|4
|2
|25
|15
|25
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|4
|Sarıyer
|12
|6
|5
|1
|16
|5
|23
|11
|5
|24Erzincanspor
|12
|6
|4
|2
|20
|12
|22
|8
|6
|Sancaktepe FK
|10
|6
|2
|2
|18
|6
|20
|12
|7
|Amed Sportif
|13
|6
|2
|5
|18
|19
|20
|-1
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|12
|4
|5
|3
|15
|15
|17
|0
|10
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|11
|Kahramanmaraşspor
|10
|3
|4
|3
|11
|14
|13
|-3
|12
|Zonguldak Kömürspor
|12
|3
|3
|6
|13
|17
|12
|-4
|13
|Çorum FK
|10
|3
|2
|5
|18
|17
|11
|1
|14
|Ergene Velimeşe
|13
|2
|4
|7
|15
|22
|10
|-7
|15
|Hacettepe Spor
|13
|2
|3
|8
|11
|22
|9
|-11
|16
|İnegölspor
|11
|1
|4
|6
|9
|18
|7
|-9
|17
|Niğde Anadolu FK
|12
|1
|4
|7
|7
|22
|7
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|13
|2
|3
|8
|15
|29
|9
|-14
|19
|Şanlıurfaspor
|13
|1
|2
|10
|7
|39
|5
|-32
Fikstür
|08.12.2020
|Afjet Afyonspor
|1-1
|24Erzincanspor
|09.12.2020
|Çorum FK
|5-1
|Şanlıurfaspor
|09.12.2020
|İnegölspor
|0-1
|Kahramanmaraşspor
|09.12.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sancaktepe FK
|09.12.2020
|Gümüşhanespor
|4-2
|Zonguldak Kömürspor
|09.12.2020
|Manisa FK
|1-1
|Uşak Spor
|09.12.2020
|Kocaelispor
|P-P
|Hekimoğlu Trabzon
|09.12.2020
|Sarıyer
|3-0
|Hacettepe Spor
|09.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Amed Sportif