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Manisa 4 - 0 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Manisa, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Manisa 4 - 0 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Manisa, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Manisa ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  16. hafta maçında Manisa sahasında Zonguldak Kömürspor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisa - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Manisa - Zonguldak Kömürspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00

Manisa Zonguldak Kömürspor Maçının Hakemleri
Oğuzhan Aksu(hakem), Necmi Demir(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Gökhan Ceylan(2. Yardımcı Hakem), Halil Erdoğan(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 46. Erhan Kara, 88. Mustafa Durak

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 7. Hakan Barış, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 97. Mehmet Uysal

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
 

ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 14. Hakan Çevik, 22. Ali Fırat Okur, 77. Ramazan Işık, 19. İlker Cihan, 61. Murat Türkkan, 20. Aykut Emre Yakut, 5. Neşet Can Bellikli, 7. Emre Kara, 74. İhsan Furkan Deniz, 57. Sinan Uzun

Yedekler
29. Taha Cengiz Demirtaş, 3. Müslüm Aydoğan, 41. Oktay Pop, 58. Serbay Yağız, 6. Yilmaz Daler, 67. Berkan Akdeniz, 28. Hüseyin Yılmaz, 26. Yiğit Karaman, 34. Muhammed Yasir Karabay, 99. Tezcan Gökmen

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK16142053124441
2Sarıyer158612153016
3Hekimoğlu Trabzon1493227123015
424Erzincanspor1484222122810
5Uşak Spor157532719268
6Amed Sportif157352120241
7Ankara Demirspor1263323132110
8Sancaktepe FK116231982011
9Kocaelispor116231311202
10Afjet Afyonspor13454161917-3
11Çorum FK124352219153
12Kahramanmaraşspor13364141815-4
13Zonguldak Kömürspor15357152314-8
14Ergene Velimeşe15348172513-8
15Hacettepe Spor15231011289-17
16Niğde Anadolu FK141588248-16
17İnegölspor131489207-11
18Gümüşhanespor1423915339-18
19Şanlıurfaspor1312107395-32

Fikstür

23.12.2020İnegölspor0-1Hekimoğlu Trabzon
23.12.2020Sarıyer4-0Gümüşhanespor
23.12.2020Niğde Anadolu FK0-124Erzincanspor
23.12.2020Manisa FK4-0Zonguldak Kömürspor
23.12.2020Kocaelispor2-0Uşak Spor
23.12.2020Çorum FK2-0Hacettepe Spor
23.12.2020Ankara Demirspor0-0Amed Sportif
23.12.2020Afjet AfyonsporP-PŞanlıurfaspor
23.12.2020Ergene Velimeşe1-0Kahramanmaraşspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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