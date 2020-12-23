Manisa 4 - 0 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Manisa, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Manisa, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Manisa ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 16. hafta maçında Manisa sahasında Zonguldak Kömürspor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisa - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
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Manisa - Zonguldak Kömürspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00
Manisa Zonguldak Kömürspor Maçının Hakemleri
Oğuzhan Aksu(hakem), Necmi Demir(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Gökhan Ceylan(2. Yardımcı Hakem), Halil Erdoğan(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 6. Nizamettin Çalışkan, 11. Çağrı Giritlioğlu, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 46. Erhan Kara, 88. Mustafa Durak
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 7. Hakan Barış, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 21. Ferhat Yazgan, 25. Mehmet Güven, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 97. Mehmet Uysal
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Zonguldak Kömürspor İlk 11
87. Sinan Ören, 14. Hakan Çevik, 22. Ali Fırat Okur, 77. Ramazan Işık, 19. İlker Cihan, 61. Murat Türkkan, 20. Aykut Emre Yakut, 5. Neşet Can Bellikli, 7. Emre Kara, 74. İhsan Furkan Deniz, 57. Sinan Uzun
Yedekler
29. Taha Cengiz Demirtaş, 3. Müslüm Aydoğan, 41. Oktay Pop, 58. Serbay Yağız, 6. Yilmaz Daler, 67. Berkan Akdeniz, 28. Hüseyin Yılmaz, 26. Yiğit Karaman, 34. Muhammed Yasir Karabay, 99. Tezcan Gökmen
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|16
|14
|2
|0
|53
|12
|44
|41
|2
|Sarıyer
|15
|8
|6
|1
|21
|5
|30
|16
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|30
|15
|4
|24Erzincanspor
|14
|8
|4
|2
|22
|12
|28
|10
|5
|Uşak Spor
|15
|7
|5
|3
|27
|19
|26
|8
|6
|Amed Sportif
|15
|7
|3
|5
|21
|20
|24
|1
|7
|Ankara Demirspor
|12
|6
|3
|3
|23
|13
|21
|10
|8
|Sancaktepe FK
|11
|6
|2
|3
|19
|8
|20
|11
|9
|Kocaelispor
|11
|6
|2
|3
|13
|11
|20
|2
|10
|Afjet Afyonspor
|13
|4
|5
|4
|16
|19
|17
|-3
|11
|Çorum FK
|12
|4
|3
|5
|22
|19
|15
|3
|12
|Kahramanmaraşspor
|13
|3
|6
|4
|14
|18
|15
|-4
|13
|Zonguldak Kömürspor
|15
|3
|5
|7
|15
|23
|14
|-8
|14
|Ergene Velimeşe
|15
|3
|4
|8
|17
|25
|13
|-8
|15
|Hacettepe Spor
|15
|2
|3
|10
|11
|28
|9
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|14
|1
|5
|8
|8
|24
|8
|-16
|17
|İnegölspor
|13
|1
|4
|8
|9
|20
|7
|-11
|18
|Gümüşhanespor
|14
|2
|3
|9
|15
|33
|9
|-18
|19
|Şanlıurfaspor
|13
|1
|2
|10
|7
|39
|5
|-32
Fikstür
|23.12.2020
|İnegölspor
|0-1
|Hekimoğlu Trabzon
|23.12.2020
|Sarıyer
|4-0
|Gümüşhanespor
|23.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-1
|24Erzincanspor
|23.12.2020
|Manisa FK
|4-0
|Zonguldak Kömürspor
|23.12.2020
|Kocaelispor
|2-0
|Uşak Spor
|23.12.2020
|Çorum FK
|2-0
|Hacettepe Spor
|23.12.2020
|Ankara Demirspor
|0-0
|Amed Sportif
|23.12.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Şanlıurfaspor
|23.12.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Kahramanmaraşspor