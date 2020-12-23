Manisa 4 - 0 Zonguldak Kömürspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 16. hafta maçında Manisa sahasında Zonguldak Kömürspor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Manisa - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?

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