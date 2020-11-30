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Manisa 6 - 1 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Manisa, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Manisa 6 - 1 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Manisa, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 6-1 sona erdi. Manisa ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  12. hafta maçında Manisa sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisa - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Manisa - Hekimoğlu Trabzon Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Hakan Belder(dördüncü Hakem)

MANİSAManisa

Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 25. Mehmet Güven, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara

Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak

Teknik Sorumlu
Cevdet Göç

Goller
Zahit Fındık,15.dk (f), Sertaç Çam,28.dk (f), Serdar Deliktaş,45+2.dk (f), Sertaç Çam,45+3.dk (f), Zahit Fındık,54.dk (f), Recep Burak Yılmaz,62.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Abdurrahman Emir Alagöz 38.dk, Sarı Kart Erhan Kara 18.dk

Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 65.dk, Abdurrahman Emir Alagöz 65.dk, Sertaç Çam 65.dk, Erhan Kara 70.dk, Hakan Barış 70.dk

Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 65.dk, Mustafa Durak 65.dk, Volkan Okumak 65.dk, Çağrı Giritlioğlu 70.dk, Ferhat Yazgan 70.dk

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 4. Miraç Acer, 8. Samet Yalçın, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 5. Sezer Özmen, 7. Berkay Sefa Kara, 11. Musa Caner Aktaş, 13. Ender Gör, 14. Mehmet Sak, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 44. Yasin Palaz

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü

Goller
Burhan Eşer,86.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Çakır 42.dk, Sarı Kart Uğur Arslan Kuru 61.dk, Sarı Kart Serkan Odabaşoğlu 18.dk, Sarı Kart Bahadır Taşdelen 82.dk, Sarı Kart Bahadır Erol 39.dk

Oyundan Çıkanlar
Batuhan Karadeniz 58.dk, Oğuz Kocabal 46.dk, İsmail Haktan Odabaşı 46.dk, Miraç Acer 58.dk, Bahadır Erol 86.dk

Oyuna Girenler
Can Erdem 58.dk, Bahadır Taşdelen 46.dk, Musa Caner Aktaş 46.dk, Yasin Palaz 58.dk, Ender Gör 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK12111042113431
2Uşak Spor1172223132310
3Hekimoğlu Trabzon1163221112110
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer10541124198
6Sancaktepe FK95221761711
7Kocaelispor105231111170
8Ankara Demirspor85121881610
9Afjet Afyonspor104421312161
10Amed Sportif11515151816-3
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK822413158-2
14Kahramanmaraşspor81438137-5
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor111378196-11
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1113711246-13
19Şanlıurfaspor111286325-26

Fikstür

29.11.2020Kocaelispor3-0Kahramanmaraşspor
29.11.2020Niğde Anadolu FK0-2Ankara Demirspor
29.11.2020Afjet Afyonspor2-2Amed Sportif
29.11.2020Çorum FK2-224Erzincanspor
29.11.2020Gümüşhanespor0-3Uşak Spor
29.11.2020İnegölsporP-PSancaktepe FK
29.11.2020Zonguldak Kömürspor4-1Hacettepe Spor
29.11.2020Sarıyer3-0Şanlıurfaspor
29.11.2020Manisa FK6-1Hekimoğlu Trabzon
Onur Çelik
Spor Editörü


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