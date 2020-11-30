Manisa 6 - 1 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Manisa, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Manisa, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 6-1 sona erdi. Manisa ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Manisa sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisa - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
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Manisa - Hekimoğlu Trabzon Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mümin Özkasap Spor Tesisleri - Manisa - Manisa Mer
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Hakan Belder(dördüncü Hakem)
Manisa İlk 11
92. Ömer Kahveci, 1. Sertaç Çam, 4. Ahmet Kesim, 5. Abdurrahman Emir Alagöz, 7. Hakan Barış, 15. Recep Burak Yılmaz, 17. Zahit Fındık, 23. Serdar Deliktaş, 25. Mehmet Güven, 32. Mehmet Yılmaz, 46. Erhan Kara
Yedekler
38. Yusuf Balcıoğlu, 9. Tayyib Kanarya, 10. Volkan Okumak, 11. Çağrı Giritlioğlu, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 21. Ferhat Yazgan, 29. Birkan Yılmaz, 76. Bilal Gündoğdu, 80. Ümit Kurt, 88. Mustafa Durak
Teknik Sorumlu
Cevdet Göç
Goller
Zahit Fındık,15.dk (f), Sertaç Çam,28.dk (f), Serdar Deliktaş,45+2.dk (f), Sertaç Çam,45+3.dk (f), Zahit Fındık,54.dk (f), Recep Burak Yılmaz,62.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Abdurrahman Emir Alagöz 38.dk, Sarı Kart Erhan Kara 18.dk
Oyundan Çıkanlar
Serdar Deliktaş 65.dk, Abdurrahman Emir Alagöz 65.dk, Sertaç Çam 65.dk, Erhan Kara 70.dk, Hakan Barış 70.dk
Oyuna Girenler
Tayyib Kanarya 65.dk, Mustafa Durak 65.dk, Volkan Okumak 65.dk, Çağrı Giritlioğlu 70.dk, Ferhat Yazgan 70.dk
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 4. Miraç Acer, 8. Samet Yalçın, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 5. Sezer Özmen, 7. Berkay Sefa Kara, 11. Musa Caner Aktaş, 13. Ender Gör, 14. Mehmet Sak, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 44. Yasin Palaz
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
Burhan Eşer,86.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Çakır 42.dk, Sarı Kart Uğur Arslan Kuru 61.dk, Sarı Kart Serkan Odabaşoğlu 18.dk, Sarı Kart Bahadır Taşdelen 82.dk, Sarı Kart Bahadır Erol 39.dk
Oyundan Çıkanlar
Batuhan Karadeniz 58.dk, Oğuz Kocabal 46.dk, İsmail Haktan Odabaşı 46.dk, Miraç Acer 58.dk, Bahadır Erol 86.dk
Oyuna Girenler
Can Erdem 58.dk, Bahadır Taşdelen 46.dk, Musa Caner Aktaş 46.dk, Yasin Palaz 58.dk, Ender Gör 86.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|12
|11
|1
|0
|42
|11
|34
|31
|2
|Uşak Spor
|11
|7
|2
|2
|23
|13
|23
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|11
|6
|3
|2
|21
|11
|21
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|10
|5
|4
|1
|12
|4
|19
|8
|6
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|7
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|8
|Ankara Demirspor
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|16
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|10
|Amed Sportif
|11
|5
|1
|5
|15
|18
|16
|-3
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|8
|2
|2
|4
|13
|15
|8
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|7
|-5
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|11
|1
|3
|7
|8
|19
|6
|-11
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|11
|1
|3
|7
|11
|24
|6
|-13
|19
|Şanlıurfaspor
|11
|1
|2
|8
|6
|32
|5
|-26
Fikstür
|29.11.2020
|Kocaelispor
|3-0
|Kahramanmaraşspor
|29.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-2
|Ankara Demirspor
|29.11.2020
|Afjet Afyonspor
|2-2
|Amed Sportif
|29.11.2020
|Çorum FK
|2-2
|24Erzincanspor
|29.11.2020
|Gümüşhanespor
|0-3
|Uşak Spor
|29.11.2020
|İnegölspor
|P-P
|Sancaktepe FK
|29.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|4-1
|Hacettepe Spor
|29.11.2020
|Sarıyer
|3-0
|Şanlıurfaspor
|29.11.2020
|Manisa FK
|6-1
|Hekimoğlu Trabzon