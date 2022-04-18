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  3. Manisa FK 3 - 0 Balıkesirspor | Maç sonucu

Manisa FK 3 - 0 Balıkesirspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 33. hafta maçında Manisa FK, evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Manisa FK 3 - 0 Balıkesirspor | Maç sonucu

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Melis Özçiğdem, Baran Eraslan, Suat Güz

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Yasin Pehlivan, Çağrı Giritlioğlu, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Sousa), Hakan Barış (Dk. 89 Özgür Çek), Selim Ilgaz (Dk. 58 Erhan Çelenk), Diallo (Dk. 73 Tabekou), Ozegovic (Dk. 73 Okan Eken)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 26 Hüseyin Karabey), Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Nwankwo (Dk. 88 Sedat Dursun), Kore, Otoo (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 46 Ambrose)

Goller: Dk. 64 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 86 Tabekou, Dk. 88 Okan Eken (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kore, Dk. 54 Nwankwo, Dk. 61 Hüseyin Karabey (Balıkesirspor), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Manisa FK)

Manisa FK 3 - 0 Balıkesirspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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