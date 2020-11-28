Manisa FK 6 - 1 Hekimoğlu Trabzon | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 12 haftada Manisa FK evinde Hekimoğlu Tranzon ile oynadığı maçta 6 - 1 galip geldi. İşte detaylar...

MANİSA FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Manisa FK - Hekimoğlu Trabzon 12. haftada karşılaştı. Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başladı. Mücadele, Mustafa İlker Coşkun tarafından yönetti. Mustafa İlker Coşkun'un yardımcılıklarını ise Özgür Fatih Kalaycı ve Vedat Hoşnam üstlendi. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynandı..

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