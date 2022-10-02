Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Adanaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK - Adanaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Adanaspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Manisa FK - Adanaspor maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Anıl Usta yapıyor.

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MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Manisa FK - Adanaspor maçı TRT AVAZ kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - ADANASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ