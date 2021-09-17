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Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları ile futbol heyecanı yaşanmaya devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internette Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Bandırmaspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Manisa FK- Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MANİSA FK - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Bandırmaspor maçı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 

MANİSA FK - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Bandırmaspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yücel Büyük görev alacak.

Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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