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Manisa Şehzadeler'de, sokağı ikiye bölen Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşkınlığa uğratıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Terzizade Ahmed Efendi türbesi apartmanların arasında kalıyor ve sokağı ortadan ikiye bölüyor. Türbeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Mahalleliler, ilk kez görenlerin çok şaşırdıklarını ancak kendilerinin alıştıklarını söylerken, ev tarif etmede çok kolaylık sağladıklarını belirttiler.

Manisa Şehzadeler'de, sokağı ikiye bölen Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşkınlığa uğratıyor

Manisa ermişlerinden olduğu belirtilen Terzizade Ahmed Efendi'nin türbesi, Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Sevinç Sokak'ta bulunduğu konumuyla görenleri şaşırtıyor.

17. yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi, Ege Mahallesi'nin imara açılmasıyla apartmanların arasında kaldı. Türbe bulunduğu sokağı ikiye bölüyor. İlk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Mahalleliler ise artık durumu normal karşılıyorlar. Her cuma günü türbe başında dua ediyorlar.

Manisa Şehzadeler'de, sokağı ikiye bölen Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşkınlığa uğratıyor

İLK GÖRDÜKLERİNDE ŞAŞIRDILAR

6 ay önce mahalleye mahalleye taşınan Nevzat Çakar (70), durumun aslında güzel olduğunu, adres tarifinde çok işe yaradığını söyledi. Misafirler geldiğinde ilk gördüklerinde şaşırdıklarını söyleyen Çakar, kendilerinin de ilk geldiklerinde çok şaşırdığını söyledi.

Manisa Şehzadeler'de, sokağı ikiye bölen Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşkınlığa uğratıyor

Çocuğunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) buraya ikinci gelişi olduğunu belirtti. Dalyan, "Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" diyerek düşüncelerini iletti.

Manisa Şehzadeler'de, sokağı ikiye bölen Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşkınlığa uğratıyor

40 SENELİK MAHALLELİ

40 senedir türbenin bulunduğu sokakta oturan Muazzez Aydın, ilk geldiğinde bulundukları bölgede türbe olduğunu bilmediklerini ve görünce şaşırdıklarını söyledi. Aydın türbe sayesinde adres tarifinin kolay bir şekilde verildiğini; cuma günleri kalabalık olduğu ve mahalleli olarak bu durumu alıştıklarını söyledi.

Manisa Şehzadeler'de, sokağı ikiye bölen Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşkınlığa uğratıyor

 

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