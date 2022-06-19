Manisa'da aile katliamı! Şüpheli 17 yaşındaki oğul!

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kırsal kesimde oturan Leyla Dursun ve Mesut Dursun'a bir süredir ulaşamayan komşuları, şüphelenerek jandarmaya haber verdi. Dün sabah saat 11.30 civarında, ekiplerin eve girmesi üzerine çiftin cansız bedenleriyle karşılaşan komşuları gözyaşlarına boğuldu. Farklı odalarda bulunan ve vücutlarının pek çok yerinde bıçak darbelerine rastlanan çiftin, cinayet sebebiyle öldürüldüğü belirtildi.

Biri lise öğrencisi, diğeri ise uzman çavuş olan iki çocuğun olay sırasında orada bulunmadıkları belirtildi. Kapılarda ya da pencerede herhangi bir zorlama izine rastlamayan ekipler, evdeki incelemelerine devam etti. Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ZANLI 17 YAŞINDAKİ S. D.

Ekipler tarafından derinlemesine incelenen olayda, ifadesi alınanlardan biri de çiftin oğlu S. D.'ydi. S. D. emniyette yapılan sorgunun ardından "kuvvetli şüphe" nedeniyle göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİLER

Dursun çifti, otopside yapılan incelemelerin ardından, yakınları tarafından Salihli Sart Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.