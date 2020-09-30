Manisa'da can pazarı! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 26 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı. Kazada 26 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sarıgöl ilçesindeki Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Üzüm bağında çalışan tarım işçilerini taşıyan Kazım Çelebi hakimiyetindeki 45 J 4784 plakalı minibüs, Oğuz Gülicak'ın (51) kullandığı 34 ZC 7090 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 26 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Alaşehir ve Salihli ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.