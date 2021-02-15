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  3. Manisa'da dehşet: Annesini vuran babasını ve babaannesini öldürdü!

Manisa'da dehşet: Annesini vuran babasını ve babaannesini öldürdü!

Manisa'da aile içinde çıkan akvganın büyümesi üzerine, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, annesini tüfekle vurduğunu iddia ettiği babasını ve ardından onlarla birlikte yaşayan babaannesini aynı tüfekle vurarak öldürdü.

Manisa'da dehşet: Annesini vuran babasını ve babaannesini öldürdü!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi önce annesini tüfekle vurduğunu iddia ettiği babasını ardından da aynı evde yaşadıkları babanesini vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü.

AV TÜFEĞİYLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre baba Süleyman Özcan (52) ile anne Raziye Özcan (50) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu baba Süleyman Özcan av tüfeğiyle eşi Raziye Özcan'ı vurdu.

ANNESİ ÖLEN OĞUL, BABASINI VE BABAANNESİNİ VURDU

Duruma sinirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Özcan bıçakla saldırdığı babası Süleyman Özcan'nın elinden tüfeği aldı. Önce babasını vuran Hüseyin Özcan ardından da aynı evde yaşadıkları babanesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

VÜCUDUNDA BIÇAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Hüseyin Özcan 112 Acil Servis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde aynı aileden 3 kişinin vurularak öldüğü belirlenirken, kendisinde de bıçak yaraları olduğu tespit edilen Hüseyin Özcan jandarma ekipleri kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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