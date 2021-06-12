Manisa'da engelli kıza taciz edenler hakkında şoke eden karar! Tutuksuz yargılanacaklar!

Manisa'da yaşayan 20 yaşındaki yüzde 50 engelli olan E.E.4 Kasım 2020 tarihinde erkek arkadaşı Uğur Ö.’nün Salihli ilçesi Mersindere Mahallesi'ndeki evine gitti.

Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu madde içeren nargileden kullanan E.E bir süre sonra baygınlık geçirerek Uğur Ö.'nün cinsel saldırısına uğradı.

ŞANTAJA MARUZ KALDI

Bu sırada E.E.’nin uygunsuz görüntüleri çekilerek sosyal medyada yayınlandı.

Uygunsuz görüntüler 33 yaşındaki İlkay E. ile kızın22 yaşındaki akrabası Muhammet A.'nın da eline geçince kıza şantaj yaparak cinsel saldırıda bulundu.

E.E.'nin yaşadıklarını babasına anlatmasının ardından Celal A. polise giderek şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken hiçbiri suçlamaları kabul etmedi.

Muhammet A. ve İlkay E. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında 'şantaj ve nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmada hakkında tutuklama kararı çıkan Muhammet A. kinci duruşmada tutuksuz yargılanması kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntüleri çeken Uğur Ö. hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrıca dava açıldı. Uğur Ö., adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Baba Celal E., yaşadıkları olayın ardından kızıyla birlikte Denizli'ye yerleşti.

3 sanığın da tutuksuz yargılanmasına ateş püsküren baba kızının psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Yaşadıkları olayın ardından Celal E., kızını da alarak Denizli’ye yerleşti.

"DIŞARIDA GEZMELERİ RAHATSIZ EDİYOR"

Kızının intihar girişiminde bulunduğu için hastanede yattığını söyleyen Baba Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar." diyerek şahısların serbest bırakılmasına tepki gösterirken, "Kızım geceleri rahat rahat uyuyamıyor. Hayata tutunması için çabalıyorum. Bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Yetkililerden destek istiyorum.” dedi.