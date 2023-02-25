Manisa'da feci kaza: Depremzede aile Azrail'e trafikte yakalandı! Ölü ve yaralılar var

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobildekilerin Hatay'daki deprem sonrası yola çıkan depremzede aile olduğu öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Manisa'da feci kaza: Depremzede aile Azrail'e trafikte yakalandı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Salihli-Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden, Alaşehir istikametine giden ve Hatay’dan gelen depremzede aile olan Abdullah A.(43) yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil ile Gördes istikametinden, Salihli yönüne gitmekte olan Emrah A.(31) yönetimindeki 45 LV 126 plakalı kamyonet Gördes Kavşağı'nda çarpıştı.

Manisa'da feci kaza: Depremzede aile Azrail'e trafikte yakalandı! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf Gülen (66), M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu konumunda bulunan G.G. (23) ve H.M. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılırken, yaralılardan ve durumu ağır olan Yusuf Gülen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da feci kaza: Depremzede aile Azrail'e trafikte yakalandı! Ölü ve yaralılar var

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Namaz kılarken depreme yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı
Namaz kılarken depreme yakalandı! Görüntüleri ortaya çıktı
Kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı: Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi...
Kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı: Koskoca binaların bir kibrit kutusu gibi...
Özbek şarkıcı Şah Jihan Şeralioğlu "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" şarkısıyla milyonları duygulandırdı
Özbek şarkıcı Şah Jihan Şeralioğlu "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" şarkısıyla milyonları duygulandırdı
Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı!
Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı!
Son Haberler
Nemanja Covic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Covic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Covic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Covic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Lomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Lomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Lomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Lomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yang Ruan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Ruan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yang Ruan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yang Ruan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Denisenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Denisenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Denisenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Denisenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kimse ne olduğunu bilmiyor! Yerden gökyüzüne doğru yükselen esrarengiz ışık şaşkınlık yarattı!
Kimse ne olduğunu bilmiyor! Yerden gökyüzüne doğru yükselen esrarengiz ışık şaşkınlık yarattı!
Deprem oluyor zannettiler! Suriyeliler, insanlıktan çıktı: Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!
Deprem oluyor zannettiler! Suriyeliler, insanlıktan çıktı: Depremzedeleri korkutmak için çadırı salladılar!
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi!
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar önemli açıklamalarda bulundu! Tatar artçıların sayısını açıkladı!
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar önemli açıklamalarda bulundu! Tatar artçıların sayısını açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi