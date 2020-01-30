Manisa Valiliği'nden 22 ve 28 Ocak’taki depremlerin etkili olduğu Akhisar ve Kırkağaç ilçeleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 22 ve 28 Ocak'ta depremlerin etkili olduğu Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem ve 28 Ocak'ta merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her iki ilçede 274 binada ağır hasar oluştuğu hatırlatılarak, şunlar belirtildi:

"Meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir."

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

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