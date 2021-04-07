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Manisa'da koronavirüs artışları nedeniyle okullar uzakta eğitime geçildi

Risk haritasında turuncu iller arasında yer alan Manisa'da ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda ve lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Manisa'da koronavirüs artışları nedeniyle okullar uzakta eğitime geçildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan Manisa'da eğitim öğretimde düzenlemeye gidildi.

Vaka artışlarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Buna göre okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

İlkokullarda eğitimin seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edilecek.

Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

Ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak.

Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

2. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilecek.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitim yapılacak.

Okullardaki sınav uygulamaları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek.

VELİ RIZASI ALINACAK

Kurul tarafından yapılan açıklamada, ''Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam edilecek." denildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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