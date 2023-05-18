Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alaşehir'in Akkeçili Mahallesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Korkutan kazada 49.yaşındaki Musa Tükenmez olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sabaha karşı 03.30 sularında gerçekleşti. E.T (35) kontrolündeki 34 AKD 379 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Musa Tükenmez (49) kontrolündeki 45 RA 5749 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletin arabaya adeta ok gibi saplandığı kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Musa Tükenmez' in Alaşehir Belediyesinde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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