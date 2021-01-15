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  3. Manisa'da pes dedirten olay! Kardeşini soydu ardından polisi aradı

Manisa'da pes dedirten olay! Kardeşini soydu ardından polisi aradı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kardeşleriyle ortak olduğu altın, para ve zeytinyağını çalarak hırsızlık ihbarında bulunan kişi gözaltına alındı.

Manisa'da pes dedirten olay! Kardeşini soydu ardından polisi aradı

İlçe Jandarma Komutanlığına hırsızlık ihbarında bulunan 60 yaşındaki M.K. kardeşinin evine kapısı kırılarak girilerek 24 Reşat altını, 10 çeyrek altın, 3 bin dolar ve 150 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmasında ihbarda bulunan M.K'nin de şüpheli olduğu belirlendi.

Derinleştirilen soruşturma sonucu M.K'nin kardeşlerinin evine girerek ortak oldukları altın, para ve zeytinyağını çaldığı ve kendi evinde sakladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.K'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, evindeki altın, para ve zeytinyağının da kardeşlerine teslim edildiği belirtildi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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