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Manisa'da ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde ters yöne giren motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'da ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden D300 karayoluna çıkan İbrahim Ç. (17) idaresindeki 45 ACY 157 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Kavşağı'ndan İzmir-Ankara istikametine ters yöne çıkıp, benzin istasyonuna girmek istedi. Bu sırada benzin istasyonundan çıkan Erkan Akçataş (45) idaresindeki 35 AL 4557 plakalı Citroen marka otomobil de D300 karayoluna bağlanmak isterken, ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı İbrahim Ç., Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde, motosikletin D300 karayolunda tersten gelip, benzin istasyonundan çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Manisa'da ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da ters yöne giren motosiklet, otomobille çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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