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  3. Manisa'da yol uygulaması! Durdurulan araçta 701 şişe kaçak içki ele geçirildi!

Manisa'da yol uygulaması! Durdurulan araçta 701 şişe kaçak içki ele geçirildi!

Manisa’nın Ahmetli İlçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada 701 şişe kaçak içki ele geçirildi. 27 yaşındaki şüpheli K.B. gözaltına alındı.

Manisa'da yol uygulaması! Durdurulan araçta 701 şişe kaçak içki ele geçirildi!

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ahmetli’nin Gökkaya Mahallesi'nde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, K.B. yönetimindeki araç dün saat 19.20 sıralarında durdurulmasının ardından ekipler, durdukları araçta yaptığı kontrolde koliler halinde kaçak içkiler gördü.

Aramada, çeşitli türlürde toplam 701 şişe kaçak içki ve 195 adet sigara bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.B. sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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