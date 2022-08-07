Manisa'dan üzen haber! Soma'da çıkan orman yangını devam ediyor!

Manisa'da dün akşam saatlerinde orman yangını meydana gelmişti. Soma'da çıkan orman yangınında söndürme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Manisa'dan üzen haber! Soma'da çıkan orman yangını devam ediyor!

Manisa'nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Orman yangını söndürme işlemlerinde hava ekiplerinin sayısı artırıldı. Ekipler tarafından yangının etrafının çevrildiği ve tehlikeli bir durumun kalmadığı bilgisine ulaşıldı.

Manisa'dan üzen haber! Soma'da çıkan orman yangını devam ediyor!

SÖNDÜRME İŞLEMLERİ HIZLANDIRILDI

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Soma Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan sabaha kadar mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı karadan müdahalede bulunan ekiplere yardımcı olmaya devam ediyor.

TEHLİKELİ DURUM ORTADAN KALKTI

Diğer yandan yangının etrafının çevrildiği ve tehlikeli durumun ortadan kalktığı öğrenilirken yer yer bazı bölgelerde tütmelerin devam ettiği bildirildi. Yangın söndürme uçaklarının son atışlarının yaparak ayrıldığı bölgede helikopterlerin söndürme çalışmalarına devam ettiği ve kara ekiplerine destek olduğu açıklandı.

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