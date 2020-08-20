Ege Bölgesi'nin en büyük illerinden birisi olan Manisa, birçok lezzete ve turistik alana ev sahipliği yapıyor. Osmanlı mutfağından bugüne kadar ulaşan lezzetleri, Manisa'nın şöhretini arttırıyor. Türkiye'nin en büyük 14. şehri olan Manisa, İzmir'e yakınlığı ile dikkat çekici bir ilimiz. Peki, Manisa'nın neyi meşhur? Manisa'da gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

MANİSA HAKKINDA

1888-1963 yılları arasında yaşamış Manisa Tarzanı olarak bilinen Ahmet Bedevi ve mesir macunu ile tanınan il, iklim ve bitki örtüsünün elverişliliği sebebiyle, geyik, karaca, tilki, çakal, boz ayı, şahin, çulluk, yaban kazı gibi oldukça çeşitli bir yabani hayvan varlığına da sahiptir.

MANİSA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Kulak Çorbası

Mantı ve yoğurtla yapılan bu çorba, Manisa sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Manisa'ya geldiyseniz Kulak Çorbasını yemeden gitmeyiniz.

Manisa Kebabı

Manisa'nın en güzel ve bilindik et yemeklerinden birisi olan Manisa Kebabı, lezzetini uzun süre yoğrulan etlerinden alıyor.

Sinkonta

Oldukça farklı bir lezzete sahip olan Sinkonta, bal kabağıyla hazırlanıyor. Farklı tatlar denemek isteyenler için bire bir olan Sinkonta, Manisa'nın simgelerinden birisi.

Şehzade Tatlısı

Şekerparenin haşhaşlısı olan bu tatlı adını kentin Şehzadeler Şehri olarak bilinmesinden almıştır.

MANİSA'DA GEZİLECEK YERLER

Spil Dağı

Manisa ile özdeşleşmiş, tarih, mitoloji ve flora bakımından çok zengin bir dağdır. Spil Dağı, Gediz Nehri ovasının 60 metrelik seviyesinden başlayarak Karadağ zirvesinde 1517 metre yüksekliğe ulaşır. Spil Dağı'nda ayrıca birçok mağara da bulunmaktadır.

Kurşunlu Kaplıcaları

Salihli'de bulunan kaplıcaların romatizma, cilt ve kadın hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, sinirsel hastalıklar ile ameliyat sonrası eklem ve kireçlenme rahatsızlıklarının tamamlıyıcı tedavisinde olumlu etkileri görülmektedir.

Manisa Müzesi

Manisa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin Manisa ilinde bulunan bir müzedir. Müze, 29 Ekim 1937 yılında ziyarete açılmıştır.

Kula Jeoparkı

Türkiye’nin en genç volkanik sahalarından birisi olan Kula-Salihli Jeopark sahası doğal, jeolojik, kültürel ve arkeolojik zenginliğinden ötürü Türkiye’nin jeoturizm açısından en önemli alanı konumundadır. Kula-Salihli Jeoparkı (Kula jeoparkı) Türkiye’nin ve Türk Dünyasının UNESCO etiketli ilk ve tek jeoparkıdır.