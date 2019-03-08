İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Manisaspor 0 - 1 Sancaktepe Belediye Spor / Maç Özeti

Manisaspor 0 - 1 Sancaktepe Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Manisaspor, Sancaktepe Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Manisaspor 0 - 1 Sancaktepe Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Manisaspor, Sancaktepe Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Manisaspor ve Sancaktepe Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Manisaspor sahasında Sancaktepe Belediye Spor ile 06.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisaspor - Sancaktepe Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.03.2019 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
{home11}

Yedekler
{homeSubstitute}

Teknik Sorumlu
{homeCoach}

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

SANCAKTEPE BELEDİYE SPORSancaktepe Belediye Spor

Sancaktepe Belediye Spor İlk 11
{away11}

Yedekler
{awaySubstitute}

Teknik Sorumlu
{awayCoach}

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Keçiörengücü25175346225624
2Samsunspor25174443195524
3Sarıyer25166345225423
4Sakaryaspor25157344215223
5Kastamonuspor 196625163645195126
6Sancaktepe Belediyespor25126738224216
7Bodrumspor25123104035395
8Amed Sportif2510693326367
9İnegölspor2510510293335-4
10Niğde Anadolu FK259793329344
11Eyüpspor258710272931-2
12Utaş Uşakspor2561182823295
13Gümüşhanespor255119283326-5
14Hacettepe Spor256811344226-8
15Bayrampaşa253814183617-18
16Ankara Demirspor254417224216-20
17Manisaspor253319226812-46
18Gaziantepspor253220116511-54

Fikstür

05.03.2019Hacettepe Spor3-0Ankara Demirspor
06.03.2019Sarıyer4-0İnegölspor
06.03.2019Utaş Uşakspor1-1Eyüpspor
06.03.2019Niğde Anadolu FK2-1Amed Sportif
06.03.2019Samsunspor3-1Bodrumspor
06.03.2019Manisaspor0-1Sancaktepe Belediyespor
06.03.2019Keçiörengücü3-0Gaziantepspor
06.03.2019Bayrampaşa1-3Kastamonuspor 1966
06.03.2019Sakaryaspor3-0Şanlıurfaspor
06.03.2019Niğde Belediyespor Hacettepe Spor

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.