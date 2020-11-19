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Manisaspor 0-3 Yeşilyurt Belediyespor | MAÇ SONUCU

Misli.com 3. Lig 1. Grupta 10. hafta maçları bugün oynanacak. Günün en dikkat çekici maçı ise Manisaspor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında olacak. Peki, Manisaspor - Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

Manisaspor 0-3 Yeşilyurt Belediyespor | MAÇ SONUCU

Misli.com 3. Lig 1. Grupta heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarının oynanacağı Perşembe gününde, günün en dikkat çekici maçı Manisaspor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Manisaspor evinde 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 9 maçtır kazanamıyor. Yeşilyurt Belediyespor ise ligde 11 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Manisaspor - Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

MANİSASPOR - YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 3. Lig 1. Grupta oynanacak olan Manisaspor - Yeşilyurt Belediyespor maçı, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Sercan Yılmaz olacak. Sercan Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Erol Ernek ve Batuhan Bıyıklı üstlenecek. Manisaspor - Yeşilyurt Belediyespor mücadelesi, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Manisaspor - Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak Misli.com 3. Lig 3. Grup maçının Misli.com mobil uygulamaları üzerinden saat 13.00'de canlı izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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