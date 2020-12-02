Manisaspor 1 - 1 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Manisaspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Manisaspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisaspor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Manisaspor sahasında Fatsa Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Manisaspor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Manisaspor -Fatsa Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Manisaspor Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri
Murat Ercan(hakem), Orhan Timurtaş(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)
Manisaspor İlk 11
29. Ahmet Önal, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 35. Bahtiyar Dolma, 88. Lider Koç
Yedekler
22. Abdülkadir Taşdemir, 54. Berk Akıncı, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 94. Murat Torun
Teknik Sorumlu
Murat Özkan
Fatsa Belediyespor
Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 99. Bilal Can İner, 5. Rıdvan Sönmez, 4. Enver Yıldız, 6. Emrah Günaydın, 47. Muhammed Burak Çelik, 14. Doğukan Bulut, 23. Emre Usta, 77. Sinan Yazıcı, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme
Yedekler
75. Kadir Balcı, 3. Gökhan Açıkgöz, 92. Tevfik Doğukan Pala, 7. Haci Şükrü Çiçek, 28. Cevatcan Ekinci, 21. Kemal Bolat, 8. Onur Hafızoğlu
Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor