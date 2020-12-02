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Manisaspor 1 - 1 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Manisaspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Manisaspor 1 - 1 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Manisaspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisaspor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Manisaspor sahasında Fatsa Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Manisaspor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Manisaspor -Fatsa Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Manisaspor Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri 
Murat Ercan(hakem), Orhan Timurtaş(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
29. Ahmet Önal, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 35. Bahtiyar Dolma, 88. Lider Koç

Yedekler
22. Abdülkadir Taşdemir, 54. Berk Akıncı, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 94. Murat Torun

Teknik Sorumlu
Murat Özkan
FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 99. Bilal Can İner, 5. Rıdvan Sönmez, 4. Enver Yıldız, 6. Emrah Günaydın, 47. Muhammed Burak Çelik, 14. Doğukan Bulut, 23. Emre Usta, 77. Sinan Yazıcı, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme

Yedekler
75. Kadir Balcı, 3. Gökhan Açıkgöz, 92. Tevfik Doğukan Pala, 7. Haci Şükrü Çiçek, 28. Cevatcan Ekinci, 21. Kemal Bolat, 8. Onur Hafızoğlu

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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