Manisaspor 1 - 1 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Manisaspor, Fatsa Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Manisaspor ve Fatsa Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Manisaspor sahasında Fatsa Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Manisaspor - Fatsa Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Manisa 19 Mayıs stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Manisaspor -Fatsa Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Manisa 19 Mayıs



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Manisaspor Fatsa Belediyespor Maçının Hakemleri

Murat Ercan(hakem), Orhan Timurtaş(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

29. Ahmet Önal, 3. Yusuf Tekin, 8. Çağrı Gülcü, 12. Burak Keskin, 13. Gökhan Dincer, 19. Atakan Cidam, 20. Uğur Parlak, 25. Mehmet İncebacak, 33. Serhat Maden, 35. Bahtiyar Dolma, 88. Lider Koç



Yedekler

22. Abdülkadir Taşdemir, 54. Berk Akıncı, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 9. Anıl Bozkurt, 10. Vahap Aydemir, 16. Muhammed Furkan Kaplan, 94. Murat Torun



Teknik Sorumlu

Murat Özkan

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 99. Bilal Can İner, 5. Rıdvan Sönmez, 4. Enver Yıldız, 6. Emrah Günaydın, 47. Muhammed Burak Çelik, 14. Doğukan Bulut, 23. Emre Usta, 77. Sinan Yazıcı, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme



Yedekler

75. Kadir Balcı, 3. Gökhan Açıkgöz, 92. Tevfik Doğukan Pala, 7. Haci Şükrü Çiçek, 28. Cevatcan Ekinci, 21. Kemal Bolat, 8. Onur Hafızoğlu



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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