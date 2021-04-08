Manisaspor 2 - 3 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Manisaspor, Çankaya ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Manisaspor ve Çankaya karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Manisaspor sahasında Çankaya ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Manisaspor - Çankaya maçı skoru ne oldu? Manisaspor, Çankaya Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Manisaspor -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Manisa 19 Mayıs - Manisa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Manisaspor Çankaya Maçının Hakemleri

Serkan Ergün(hakem), Murat Erölmez(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Elif Köroğlu(dördüncü Hakem)

Manisaspor

Manisaspor İlk 11

14. Fatih Şimşek, 8. Çağrı Gülcü, 2. Onur Yılmaz, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 34. Ertuğrul Arıcan, 30. Oğuzhan Palaz, 33. Serhat Maden, 77. Berkay Tekin, 80. Hüseyin Sevinç, 26. Adnan Demir



Yedekler

61. Kubilay İsmail Zihni, 20. Uğur Parlak, 7. Kaan Aşnaz, 4. Muammer Umut Kezgin, 18. Enes Ok, 99. Eray Göl, 49. Aykut Yüce



Teknik Sorumlu

Tansu Yanık



Goller

Oğuzhan Palaz,47.dk (f), Muammer Umut Kezgin,78.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Uğur Parlak 89.dk, Sarı Kart Berkay Tekin 20.dk



Oyundan Çıkanlar

Onur Yılmaz 65.dk, Çağrı Buğra Dişsiz 46.dk, Çağrı Gülcü 87.dk, Ertuğrul Arıcan 87.dk, Hüseyin Sevinç 46.dk



Oyuna Girenler

Muammer Umut Kezgin 65.dk, Uğur Parlak 46.dk, Enes Ok 87.dk, Eray Göl 87.dk, Kaan Aşnaz 46.dk

Çankaya

Çankaya İlk 11

1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 15. İsmail Karakaş, 16. Onur Erdem Günel, 69. Mustafa Dündar, 39. Mustafa Şen, 53. Furkan Safi, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 12. Mücahit Eraydın



Yedekler

25. Hüseyin Genç, 9. Bekir Turaç Böke, 23. Kamil Çakmak, 17. Doğukan Delimehmet, 55. Emir Kaan Erik, 70. Ali Eren Daşdemir, 8. Metehan Civelek



Teknik Sorumlu

İlker Erdem



Goller

Cemre Atmaca,16.dk (p), Furkan Safi,57.dk (f), Furkan Safi,80.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Murat Batuhan Abdikoğlu 76.dk, Sarı Kart Onur Erdem Günel 62.dk, Sarı Kart Bekir Turaç Böke 90.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 19.dk, Sarı Kart Mücahit Eraydın 47.dk



Oyundan Çıkanlar

Cemre Atmaca 83.dk, Mustafa Şen 87.dk, Furkan Safi 90.dk



Oyuna Girenler

Ali Eren Daşdemir 83.dk, Doğukan Delimehmet 87.dk, Bekir Turaç Böke 90.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu