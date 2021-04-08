Manisaspor 2 - 3 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Manisaspor, Çankaya ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Manisaspor, Çankaya ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Manisaspor ve Çankaya karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Manisaspor sahasında Çankaya ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Manisaspor - Çankaya maçı skoru ne oldu?
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Manisaspor -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Manisaspor Çankaya Maçının Hakemleri
Serkan Ergün(hakem), Murat Erölmez(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Elif Köroğlu(dördüncü Hakem)
Manisaspor İlk 11
14. Fatih Şimşek, 8. Çağrı Gülcü, 2. Onur Yılmaz, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 34. Ertuğrul Arıcan, 30. Oğuzhan Palaz, 33. Serhat Maden, 77. Berkay Tekin, 80. Hüseyin Sevinç, 26. Adnan Demir
Yedekler
61. Kubilay İsmail Zihni, 20. Uğur Parlak, 7. Kaan Aşnaz, 4. Muammer Umut Kezgin, 18. Enes Ok, 99. Eray Göl, 49. Aykut Yüce
Teknik Sorumlu
Tansu Yanık
Goller
Oğuzhan Palaz,47.dk (f), Muammer Umut Kezgin,78.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Uğur Parlak 89.dk, Sarı Kart Berkay Tekin 20.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Yılmaz 65.dk, Çağrı Buğra Dişsiz 46.dk, Çağrı Gülcü 87.dk, Ertuğrul Arıcan 87.dk, Hüseyin Sevinç 46.dk
Oyuna Girenler
Muammer Umut Kezgin 65.dk, Uğur Parlak 46.dk, Enes Ok 87.dk, Eray Göl 87.dk, Kaan Aşnaz 46.dk
Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 15. İsmail Karakaş, 16. Onur Erdem Günel, 69. Mustafa Dündar, 39. Mustafa Şen, 53. Furkan Safi, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 12. Mücahit Eraydın
Yedekler
25. Hüseyin Genç, 9. Bekir Turaç Böke, 23. Kamil Çakmak, 17. Doğukan Delimehmet, 55. Emir Kaan Erik, 70. Ali Eren Daşdemir, 8. Metehan Civelek
Teknik Sorumlu
İlker Erdem
Goller
Cemre Atmaca,16.dk (p), Furkan Safi,57.dk (f), Furkan Safi,80.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Murat Batuhan Abdikoğlu 76.dk, Sarı Kart Onur Erdem Günel 62.dk, Sarı Kart Bekir Turaç Böke 90.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 19.dk, Sarı Kart Mücahit Eraydın 47.dk
Oyundan Çıkanlar
Cemre Atmaca 83.dk, Mustafa Şen 87.dk, Furkan Safi 90.dk
Oyuna Girenler
Ali Eren Daşdemir 83.dk, Doğukan Delimehmet 87.dk, Bekir Turaç Böke 90.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu