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Manisaspor 2 - 3 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Manisaspor, Çankaya ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Manisaspor 2 - 3 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Manisaspor, Çankaya ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Manisaspor ve Çankaya karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında Manisaspor sahasında Çankaya ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Manisa 19 Mayıs - Manisa } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Manisaspor - Çankaya maçı skoru ne oldu?

Manisaspor, Çankaya Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Manisaspor -Çankaya Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Manisa 19 Mayıs - Manisa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Manisaspor Çankaya Maçının Hakemleri 
Serkan Ergün(hakem), Murat Erölmez(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Elif Köroğlu(dördüncü Hakem)

MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
14. Fatih Şimşek, 8. Çağrı Gülcü, 2. Onur Yılmaz, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 34. Ertuğrul Arıcan, 30. Oğuzhan Palaz, 33. Serhat Maden, 77. Berkay Tekin, 80. Hüseyin Sevinç, 26. Adnan Demir

Yedekler
61. Kubilay İsmail Zihni, 20. Uğur Parlak, 7. Kaan Aşnaz, 4. Muammer Umut Kezgin, 18. Enes Ok, 99. Eray Göl, 49. Aykut Yüce

Teknik Sorumlu
Tansu Yanık

Goller
Oğuzhan Palaz,47.dk (f), Muammer Umut Kezgin,78.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Uğur Parlak 89.dk, Sarı Kart Berkay Tekin 20.dk

Oyundan Çıkanlar
Onur Yılmaz 65.dk, Çağrı Buğra Dişsiz 46.dk, Çağrı Gülcü 87.dk, Ertuğrul Arıcan 87.dk, Hüseyin Sevinç 46.dk

Oyuna Girenler
Muammer Umut Kezgin 65.dk, Uğur Parlak 46.dk, Enes Ok 87.dk, Eray Göl 87.dk, Kaan Aşnaz 46.dk

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 15. İsmail Karakaş, 16. Onur Erdem Günel, 69. Mustafa Dündar, 39. Mustafa Şen, 53. Furkan Safi, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 12. Mücahit Eraydın

Yedekler
25. Hüseyin Genç, 9. Bekir Turaç Böke, 23. Kamil Çakmak, 17. Doğukan Delimehmet, 55. Emir Kaan Erik, 70. Ali Eren Daşdemir, 8. Metehan Civelek

Teknik Sorumlu
İlker Erdem

Goller
Cemre Atmaca,16.dk (p), Furkan Safi,57.dk (f), Furkan Safi,80.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Murat Batuhan Abdikoğlu 76.dk, Sarı Kart Onur Erdem Günel 62.dk, Sarı Kart Bekir Turaç Böke 90.dk, Sarı Kart İsmail Karakaş 19.dk, Sarı Kart Mücahit Eraydın 47.dk

Oyundan Çıkanlar
Cemre Atmaca 83.dk, Mustafa Şen 87.dk, Furkan Safi 90.dk

Oyuna Girenler
Ali Eren Daşdemir 83.dk, Doğukan Delimehmet 87.dk, Bekir Turaç Böke 90.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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