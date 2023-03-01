Manny Monthe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Monthe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manny Monthe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manny Monthe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manny Monthe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Monthe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manny Monthe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Monthe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manny Monthe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manny Monthe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manny Monthe 26 Ocak 1995 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kamerun,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Gaetan Nguemkam Monthe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manny Monthe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manny Monthe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manny Monthe'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manny Monthe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.monthe/

Manny Monthe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manny Monthe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında QPR U21

27 Mart 2014 yılında Southport

31 Mayıs 2014 yılında QPR U21

26 Eylül 2014 yılında Whitehawk

24 Ekim 2014 yılında Tonbridge

1 Aralık 2014 yılında Heybridge Swift

17 Şubat 2015 yılında Hayes & Yeading

13 Ağustos 2015 yılında Havant & Water.

19 Temmuz 2016 yılında Bath City

24 Kasım 2016 yılında Forest Green

22 Şubat 2018 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2018 yılında Forest Green

1 Temmuz 2018 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2021 yılında FC Walsall

Manny Monthe kimdir

Manny Monthe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manny Monthe şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Queens Park Rangers

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Manny Monthe nereli

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