Manny Monthe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manny Monthe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manny Monthe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manny Monthe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manny Monthe 26 Ocak 1995 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kamerun,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Gaetan Nguemkam Monthe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manny Monthe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manny Monthe, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Manny Monthe'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Manny Monthe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/m.monthe/
Manny Monthe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manny Monthe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında QPR U21
27 Mart 2014 yılında Southport
31 Mayıs 2014 yılında QPR U21
26 Eylül 2014 yılında Whitehawk
24 Ekim 2014 yılında Tonbridge
1 Aralık 2014 yılında Heybridge Swift
17 Şubat 2015 yılında Hayes & Yeading
13 Ağustos 2015 yılında Havant & Water.
19 Temmuz 2016 yılında Bath City
24 Kasım 2016 yılında Forest Green
22 Şubat 2018 yılında Tranmere Rovers
31 Mayıs 2018 yılında Forest Green
1 Temmuz 2018 yılında Tranmere Rovers
1 Temmuz 2021 yılında FC Walsall
Manny Monthe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manny Monthe şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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