Mansur İmamoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tek bir bedende! O doktor çok konuşulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tek bir bedende vücut buldu. Görenleri şaşkına çeviren görüntü sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olurken, bazı vatandaşlar görseli photoshop zannetti. Doçent Doktor Yahya Cem Erbaş, dış görüntüsüyle akıllara durgunluk verdi.

"MANSUR İMAMOĞLU"

Beyin ve Sinir Cerrahisi olduğu bilinen Doçent Doktor Yahya Cem Erbaş, dış görüntüsüyle görenlere "Halis mi görüyorum?" yorumunu yaptırdı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun karışımı gibi görünen Erbaş, "Mansur İmamoğlu" başlığıyla Twitter'da gündem oldu.