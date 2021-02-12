ABB Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada sıra 65 yaş ve üstü vatandaşlara geldi. Bu kapsamda sırası gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş aşı oldu. Aşı olduğuna anlara ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Covid-19 aşımı yaptırdım. Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle."

Yavaş, ikinci doz aşısını 28 gün sonra yaptıracak.