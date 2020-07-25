Mansur Yavaş'ın ''Afiyet Ver'' kampanyasına ilk 24 saatte rekor destek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırmak amacıyla başlattığı Afiyet Ver’ kampanyasına ilk 24 saatte 1.650.895,00 TL tutarında destek verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı twitter üzerinden kampanyada destek veren yurttaşlara, “İyilikte yarışan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Birlik olmanın güzelliğiyle hiç kimse kimsesiz kalmayacak” sözleriyle teşekkür etti.

Hayırseverlerin cömertliğinin, ihtiyaç sahibinin duasıyla buluştuğu https://t.co/qZRq9Lfwqv kampanyamıza ilk 24 saatte 1.650.895,00 TL tutarında destek geldi.



İyilikte yarışan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.



Birlik olmanın güzelliğiyle hiç kimse kimsesiz kalmayacak. pic.twitter.com/pyhmPhk57N — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 25, 2020

Her iyilik çağrımızda alan elin görmediği veren el oldunuz.



Bazen garibin iftarına aş, bir çocuk yüzüne tebessüm, Hızır’ca yetişen bir el oldunuz.



Kurban Bayramı öncesinde de kimsesizlerin kimsesi olmak için #AfiyetVer kampanyasını başlatıyoruz.https://t.co/qZRq9Lfwqv pic.twitter.com/nxMN1Yz9Yl — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 24, 2020

EN ÇOK DESTEK VEREN İKİNCİ İL İSTANBUL

Kampanyada şu ana kadar 19 bini aşkın paket siparişi verildi. En çok bağış 11 bin 827 paket siparişiyle 3 bin 781 hayırsever tarafından Ankara’da yapıldı. Ankara’yı 994 hayırseverin 3 bin 381 sipariş verdiği İstanbul izledi.

İzmir’den 187, Antalya’dan 105, Bursa’dan 102, Kocaeli’den 78, Balıkesir’den 75, Konya’dan 66, Eskişehir’den 58, Samsun’dan 39, Trabzon’dan 21 hayırsever kampanyaya bağış yaptı.

EYLÜL AYINDA DAĞITIMI GERÇEKLEŞECEK

Kampanya kapsamında hayırseverlerin “afiyetver.com” adresi üzerinden satın alacağı 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

‘AFİYET VER’ KAMPANYASI NEDİR?

Halk Ekmek Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Afiyet Ver” kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın tespit ettiği gelir seviyesi düşük ailelere ücretsiz olarak sağlıklı ve uzun ömürlü konserve şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma dağıtımı gerçekleştirilecek.

İhtiyaç sahibi ailelerin protein ihtiyacının karşılanması amacıyla gıda kodeksine uygun hijyenik koşullarda ve veteriner hekim denetiminde kesilen hayvanlardan elde edilen yaklaşık 1500 gram çiğ etten üretilen 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konservesinin tamamı ya da yarısı KDV ve hizmet bedeli dahil elektronik ortamda satışa sunuldu.

4 ayrı fiyat seçeneğinin sunulduğu “afiyetver.com” adresi üzerinden; Kavrulmuş kuşbaşı paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 32 lira 50 kuruş, 800 gram için 65 TL; Kıyma paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 27 lira 50 kuruş, 800 gram için 55 TL ödenerek kredi kartıyla satın alınabiliyor.