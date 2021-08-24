Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu akşam Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında çıkacak programına konuk olacak. Bunun ardından Mansur Yavaş ile ilgili merak edilenler araştırılırken, eşi Nurşen Yavaş'ın da kim olduğu merak konusu oldu. "Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtlarına sizler için haberimizde yer verdik.

MANSUR YAVAŞ'IN EŞİ NURŞEN YAVAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nursen Yavaş ve Mansur Yavaş çifti, bir akraba vasıtası ile tanışıp ardından vakit kaybetmeden söz yapıp askerlik döneminde de evlenmişlerdir. Yavaş çiftinin evliliklerinden 2 kız çocukları dünyaya gelmiştir. Kızlarının isimleri Çağlayan Yavaş ve Armağan Yavaş'tır. Kızı Armağan hukuk eğitimi almış ve Bilkent'i bitirmiş.