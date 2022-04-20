Hz Muhammed doğum günü sözleri | Kutlu doğum haftası sözleri, mesajları | 40 yaşındasın şiiri Dursun Ali Erzincanlıİtalya Kupası yarı final: Inter 3-0 Milan | Maç sonucu, özetiGünlük burç yorumları 20 Nisan 2022 Çarşamba | Yengeç görmezden gelmeyi bırak, Akrep paranoya tavırlar sergilemeBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Yapılması kolay menü tarifi! İşte Ramazan 19. gün iftar menüsüLiverpool 4 - 0 Manchester United | Maç sonucu, özeti20 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon dakika! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! Kahreden haber geldiMansur Yavaş'ın, "Yurtta sulh cihanda sulh" mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!Alpay Özalan, KHK'lılara özgürlük ve hak vaat eden Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! "Utanmasa, 'Pensilvanya ile helalleşme bakanlığı kuracağız' diyecek"20 Nisan 2022 Çarşamba hava durumu: Güneş size göz kırpıyor, havalar ısınıyor!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Mansur Yavaş'ın, "Yurtta sulh cihanda sulh" mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!

Mansur Yavaş'ın, "Yurtta sulh cihanda sulh" mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!

Mansur Yavaş'ın, opera gösterisi için hazırladığı davetiyede "Yurtta sulh cihanda sulh" mesajı dikkat çekti. Yavaş'ın büyük harflerle yazdığı mesaj akıllara 15 Temmuz Darba Girişimi esnasında, TRT'de yayınlanan mesajı getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yılına özel, Hacettepe Üniversitesi senfoni orkestrası ile devlet opera ve balesi sunumlarının gerçekleşeceği konser gösterimi için katılımcılara davetiye gönderdi. Yayımlanan mesajda büyük harflerle yazan "Yurtta sulh cihanda sulh" yazısı, akıllara, darbecilerin verdiği isimle Harekât Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı olan 15 Temmuz darbe girişimini getirdi.

Mansur Yavaş'ın, Yurtta sulh cihanda sulh mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!

"DAVETİYE DEĞİL DE MESAJ MI GÖNDERİYOR DERSİNİZ?"

Mansur Yavaş'ın davetiyesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bunun yanı sıra Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, "Yurtta sulh cihanda sulh” sloganı ile konser düzenleyen mansur yavaş kime selâm gönderiyor dersiniz? 15 temmuz’da ki TRTden yapılan bu çağrıyı hatırladınız mı? Siz de hatırladınız mı sayın Mansur Yavaş?" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın, Yurtta sulh cihanda sulh mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!

Mansur Yavaş'ın, Yurtta sulh cihanda sulh mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!Mansur Yavaş'ın, Yurtta sulh cihanda sulh mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT