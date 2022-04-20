Mansur Yavaş'ın, "Yurtta sulh cihanda sulh" mesajı, yeri yerinden oynattı! Akıllara 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT yayını geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yılına özel, Hacettepe Üniversitesi senfoni orkestrası ile devlet opera ve balesi sunumlarının gerçekleşeceği konser gösterimi için katılımcılara davetiye gönderdi. Yayımlanan mesajda büyük harflerle yazan "Yurtta sulh cihanda sulh" yazısı, akıllara, darbecilerin verdiği isimle Harekât Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı olan 15 Temmuz darbe girişimini getirdi.

"DAVETİYE DEĞİL DE MESAJ MI GÖNDERİYOR DERSİNİZ?"

Mansur Yavaş'ın davetiyesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bunun yanı sıra Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, "Yurtta sulh cihanda sulh” sloganı ile konser düzenleyen mansur yavaş kime selâm gönderiyor dersiniz? 15 temmuz’da ki TRTden yapılan bu çağrıyı hatırladınız mı? Siz de hatırladınız mı sayın Mansur Yavaş?" ifadelerini kullandı.