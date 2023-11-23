Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret sonrası açıklama: 'Nezaket ziyaretiydi' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu gün İYİ Parti genel merkezine gelerek genel başkan Meral Akşener ile bir görüşme yaptı. Yavaş, görüşme sonrası açıklamalarda bulunarak merak edilenleri cevapladı.