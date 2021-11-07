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  3. Mantar severlerin dikkatine! Bursa'da bir vatandaş zehirlenerek hayatını kaybetti!

Mantar severlerin dikkatine! Bursa'da bir vatandaş zehirlenerek hayatını kaybetti!

Bursa'da ormandan topladığı mantarlardan yemek yapmak isteyen Sabiha Baysal (77), yemek sonrası rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mantar severlerin dikkatine! Bursa'da bir vatandaş zehirlenerek hayatını kaybetti!

Talihsiz olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabiha Baysal, geçtiğimiz günün akşamı, ormandan toplandığı mantarlardan yemek yapmak istedi. Yaptığı yemeği yiyen kadın, dün sabaha midesi bulanıp kusarak, ailesi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Baysal'ın, yediği mantardan zehirlendiği tespit edildi. 

Mantar severlerin dikkatine! Bursa'da bir vatandaş zehirlenerek hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

Topladığı mantarlardan yemek yapıp yiyen kadın, mantarların zehirli olduğunu tahmin edemedi. Sabaha karşı fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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