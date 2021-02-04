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  3. Maradona'nın ölmeden önceki son görüntülerinde 'yorgunum' dedi!

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntülerinde 'yorgunum' dedi!

Ölümüyle dünya futbolunu sarsan Diego Armando Maradona'nın, ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntülerinde 'yorgunum' dedi!

Dünyada gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında ilk sıralarda gösterilen Diego Armando Maradona, geçtiğimiz yıl geçirdiği hastalık sonucunda hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından tüm dünyayı hüzne boğan Maradona'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

25 Kasım 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Maradona'nın, ölmeden önceki son görüntülerinde, "Yaralıyım, henüz her küçük şey bana büyük geliyor. Yorgunum." dediği görüldü.

Doktoruyla yaptığı görüntülü görüşme sırasında bu ifadeleri kullanan efsane futbolcu, doktoru Leopoldo Luque'ye "Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun. Ancak iyi insanlarla birlikteyken yorgunluğumu atabiliyorum." sözleriyle doktoruna son halini anlatıyor.

 

 

Luque’nin Maradona’nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında, Maradona için, “Şişman adam ölüyor” dediği ortaya çıkmıştı.
 

Onur Çelik
Spor Editörü
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