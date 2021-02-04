Maradona'nın ölmeden önceki son görüntülerinde 'yorgunum' dedi!

Dünyada gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında ilk sıralarda gösterilen Diego Armando Maradona, geçtiğimiz yıl geçirdiği hastalık sonucunda hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından tüm dünyayı hüzne boğan Maradona'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

25 Kasım 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Maradona'nın, ölmeden önceki son görüntülerinde, "Yaralıyım, henüz her küçük şey bana büyük geliyor. Yorgunum." dediği görüldü.

Doktoruyla yaptığı görüntülü görüşme sırasında bu ifadeleri kullanan efsane futbolcu, doktoru Leopoldo Luque'ye "Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun. Ancak iyi insanlarla birlikteyken yorgunluğumu atabiliyorum." sözleriyle doktoruna son halini anlatıyor.

#Deportes En el video se puede observar a Diego Armando Maradona saludando a su médico de cabecera, Leopoldo Luque#AbstractoNL

Nota completa:https://t.co/Bfg3ps45lK pic.twitter.com/1JdTREsg8G — Abstracto Noticias (@AbstractoNL) February 3, 2021

Luque’nin Maradona’nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında, Maradona için, “Şişman adam ölüyor” dediği ortaya çıkmıştı.

