Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı neden final yapıyor? Maraşlı final bölümü, tarihi ne zaman? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

MARAŞLI FİNAL Mİ YAPACAK? MARAŞLI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın final yapacağıyla ilgili etrafta iddialar dönmeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre Burak Deniz, Ferzan Özpetek'in çekeceği Cahil Periler dizisi için 15 Haziran'da İtalya'ya gideceği ve Maraşlı dizisinin son haftalarda aldığı düşük reyting sonuçları dizinin final yapacağı düşünülüyor.

Geçen haftayı 3,00 reyting alarak kapatan Maraşlı dizisinin devam edip etmeyeceği ise son bölüm reytinglerine göre karar verilecek.

MARAŞLI FİNAL BÖLÜMÜ, TARİHİ NE ZAMAN?

Maraşlı dizisinin final tarihi için henüz net bir açıklama yapılmazken alınan bilgiler ışığında final tarihinin 31 Mayıs 2021 olması öngörülüyor.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı’nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye’nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel’in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur’un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur’un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur’un hayatı tehlikededir.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda başrollerde Burak Deniz ve Alina Boz yer almaktadır. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.