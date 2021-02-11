Marcao, Galatasaray taraftarına isyan etti: "Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem"

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında taraftarın hedefi haline geldi. Maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci yarının hemen başında Marcao'nun sebep olduğu penaltıyla rakibinin 3-0 öne geçmesini sağladı. Skorun 3-0 olmasının ardından Alanyaspor kalesinde baskısını arttıran Galatasaray, maçın son anlarında farkı 1'e indirmeyi başarsa da maçı uzatmalara götürecek süreyi bulamadı.

Alanyaspor'un attığı ilk golde Babacar'ı savunamayan Marcao, maçın başında da takımına hatalı gol yedirerek taraftarı eleştirilerine maruz kalmıştı. Maç sonunda yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Marcao, “Benim hatalarım nedeniyle ailemin tehdit edilmesini kabul edemem. Aileme saygı duymanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı savunmacının Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Taraftarlara, bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray’ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim.

Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar. Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek.

Ancak, burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum.

Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum.”